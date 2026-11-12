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Politică

Țara în care nici președintele nu vrea să locuiască

a Scris de anemona marinescu
Țara în care nici președintele nu vrea să locuiască
Aosom
Este unul dintre cei mai longevivi lideri din lume, dar pare să aibă o relație complicată cu propria țară. La 93 de ani, după decenii petrecute la conducerea statului, președintele își împarte timpul între funcția de șef al statului și sejururile prelungite în Elveția.

Sursa: Adevarul

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