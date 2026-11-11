 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Teheranul ține ”cu dinții” de uraniul îmbogățit: Noua linie roșie a Iranului

g Scris de george traicu
Teheranul ține ”cu dinții” de uraniul îmbogățit: Noua linie roșie a Iranului
Aosom
Iranul nu va permite ca nici măcar o singură particulă de material nuclear îmbogățit să părăsească țara, iar eventualele noi atacuri americane asupra Republicii Islamice vor avea consecințe

Sursa: Stiri Pe Surse

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech