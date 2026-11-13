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Politică

Toni Neacșu, recomandări pentru protestul din 14 noiembrie: „Interzicerea nu oprește oamenii să participe, dar cere mai multă precauție”

i Scris de ioan-radu gava
Toni Neacșu, recomandări pentru protestul din 14 noiembrie: „Interzicerea nu oprește oamenii să participe, dar cere mai multă precauție”
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Avocatul Toni Neacșu explică ce drepturi au participanții la protestul AUR din Parcul Izvor și ce reguli trebuie să respecte pentru a evita amenzile.

Sursa: Dcnews

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