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Politică

Tot mai mulți români aleg să își congeleze materialul genetic pentru a avea copii mai târziu. Procedurile s-au dublat

a Scris de alexandra clej
Tot mai mulți români aleg să își congeleze materialul genetic pentru a avea copii mai târziu. Procedurile s-au dublat
Aosom
Într-o perioadă în care vârsta la care un cuplu are primul copil a depășit, în medie, 30 de ani, cifrele la nivel național arată că a crescut numărul procedurilor de congelare a materialului genetic.

Sursa: Stirile Pro.tv

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