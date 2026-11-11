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Politică

Trafic oprit pe DN1A, între Târgoviște și Ploiești, din cauza unei avarii la o stație GPL din Cornești. A fost emis mesaj RO-Alert, iar zeci de oameni au fost evacuați

i Scris de ionela stănilă
Trafic oprit pe DN1A, între Târgoviște și Ploiești, din cauza unei avarii la o stație GPL din Cornești. A fost emis mesaj RO-Alert, iar zeci de oameni au fost evacuați
Aosom
O avarie apărută la o stație de alimentare cu carburant din localitatea Cornești, județul Dâmbovița, a declanșat o mobilizare masivă la fața locului, miercuri după-amiază.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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