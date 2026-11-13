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Politică

Trecerea de la Nicolae Ceaușeșcu la Călin Georgescu. Politologul Ioan Stanomir, analiză "la rece" despre democrația românească

r Scris de redactor, remus vlad
Trecerea de la Nicolae Ceaușeșcu la Călin Georgescu. Politologul Ioan Stanomir, analiză "la rece" despre democrația românească
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Politologul Ioan Stanomir: Călin Georgescu nu s-ar fi putut naşte niciodată dacă românii ar fi avut o perspectivă mai clară şi mai lucidă asupra trecutului lor

Sursa: Stiri Pe Surse

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