 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Trei cetățeni pakistanezi, interziși în România pentru 10 ani. SRI: Accesau materiale de propagandă teroristă

a Scris de alexandra cruceru, redactor
Trei cetățeni pakistanezi, interziși în România pentru 10 ani. SRI: Accesau materiale de propagandă teroristă
Aosom
Trei cetățeni pakistanezi, declarați indezirabili în România pentru 10 ani. SRI: Activități de radicalizare și accesarea propagandei teroriste

Sursa: Stiri Pe Surse

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech