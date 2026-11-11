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Politică

Trei pakistanezi, declarați indezirabili în România. SRI: „Se aflau într-un stadiu avansat de radicalizare”

a Scris de alexandru toader
Trei pakistanezi, declarați indezirabili în România. SRI: „Se aflau într-un stadiu avansat de radicalizare”
Aosom
Trei cetățeni pakistanezi au fost declarați indezirabili în România pentru zece ani, după ce SRI a constatat că se aflau într-un stadiu avansat de radicalizare și reprezentau o amenințare la adresa securității naționale.

Sursa: Stirile Pro.tv

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