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Politică

Trucul la care apela o fostă spioană din Rusia pentru a cuceri orice bărbat. Cum îi făcea să nu o mai poată uita

d Scris de diana pavel
Trucul la care apela o fostă spioană din Rusia pentru a cuceri orice bărbat. Cum îi făcea să nu o mai poată uita
Aosom
Lumea spionajului și a operațiunilor secrete ascunde metode de manipulare psihologică rafinate la cel mai înalt nivel, capabile să transforme vulnerabilitatea umană într-o armă de control absolut.

Sursa: Click

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