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Politică

Trucul unei femei care susține că a fost spioană rusă pentru a cuceri bărbații și a-i face dependenți de ea. Care e "Regula celor șapte apariții"

e Scris de e-politic ro
Trucul unei femei care susține că a fost spioană rusă pentru a cuceri bărbații și a-i face dependenți de ea. Care e "Regula celor șapte apariții"
Aosom
O femeie care susține ca a lucrat pentru serviciile secrete rusești a dezvaluit metodele de seducție și manipulare psihologica pe care afirma ca le-a

Sursa: Ziuanews.ro

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