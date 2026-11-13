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Politică

Trump, Putin și Xi Jinping, așteptați la summitul APEC din China. Cele cinci mize ale reuniunii care ar putea schimba ordinea mondială (Gândul)

z Scris de ziar com copyright directway
Trump, Putin și Xi Jinping, așteptați la summitul APEC din China. Cele cinci mize ale reuniunii care ar putea schimba ordinea mondială (Gândul)
Aosom
Donald Trump, Vladimir Putin și Xi Jinping sunt așteptați săptămâna viitoare la summitul APEC (…)

Sursa: Ziar.com

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