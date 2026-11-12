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Politică

Trump, Putin și Xi Jinping, față în față în China. Europa și Ucraina cer să nu fie excluse din negocieri

c Scris de claudia ariton
Trump, Putin și Xi Jinping, față în față în China. Europa și Ucraina cer să nu fie excluse din negocieri
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Vladimir Putin și Donald Trump ar urma să continue discuțiile privind încheierea războiului din Ucraina la summitul APEC, programat săptămâna viitoare în China, a anunțat consilierul liderului de la Kremlin, Iuri Ușakov. Întâlnirea ar urma să aibă loc în contextul unui posibil summit trilateral cu Xi Jinping, în timp ce Ucraina și liderii europeni insistă că nu pot fi excluși din negocierile care le privesc securitatea și viitorul, potrivit Kyiv Post.

Sursa: Digi24

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