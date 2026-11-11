Tudor Chirilă, atac fără precedent la adresa lui Nicușor Dan: „Vă bănuiesc de prostie. Sunteți o rușine”

Tudor Chirilă a lansat un atac fără precedent la adresa lui Nicușor Dan. Comentând prestația președintelui din conferința de presă organizată marți seară la Palatul Cotroceni, solistul trupei „Vama” i-a transmis șefului statului că este o „rușine”. „Vă bănuiesc de prostie”, a continuat interpretul. Pentru Tudor Chirilă, lucrurile sunt clare: Nicușor Dan a devenit „apărătorul […]

Sursa: National - Ziarul National Citește mai departe la sursa originală ↗