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Politică

Tudor Chirilă, dezlănțuit la adresa președintelui Nicușor Dan, după conferința de presă de la Cotroceni: „Nu vă plătesc să vă apărați orgoliul. Pe mineri când îi chemați?”

i Scris de ionela stănilă
Tudor Chirilă, dezlănțuit la adresa președintelui Nicușor Dan, după conferința de presă de la Cotroceni: „Nu vă plătesc să vă apărați orgoliul. Pe mineri când îi chemați?”
Aosom
Decizia președintelui României de a interzice accesul jurnalistului de investigație Ovidiu Vanghele la conferințele de presă organizate la Palatul Cotroceni a stârnit un val rapid de reacții în spațiul public.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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