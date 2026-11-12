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Politică

Tupeul lui Dominic Fritz. Ce manevre face ca să-și recupereze funcția?

r Scris de realitatea.net
Tupeul lui Dominic Fritz. Ce manevre face ca să-și recupereze funcția?
Aosom
Ipocrizie uriașă! Dominic Fritz încearcă din răsputeri să-și recupereze funcția de primar al orașului Timișoara. Liderul USR a recurs la o serie de manevre disperate și a ajuns inclusiv în instanță. Însă, de-a lungul timpului s-a dovedit că Fritz dădea lecții de integritate chiar dacă în paralel făcea mai multe jocuri politice pentru a rămâne la putere.

Sursa: Realitatea

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