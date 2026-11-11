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Politică

Turcia și Grecia, tensiuni pe acordul controversat privind frontierele maritime. Atena face presiuni la nivelul UE. Ankara, acuzații la adresa Bruxelles-ului

f Scris de florentina constantin
Turcia și Grecia, tensiuni pe acordul controversat privind frontierele maritime. Atena face presiuni la nivelul UE. Ankara, acuzații la adresa Bruxelles-ului
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Disputa se concentrează asupra unui acord între Turcia și Libia care revendică un coridor în estul Mediteranei, între Grecia și Cipru. Un acord controversat privind frontierele maritime între Libia și Turcia a ...

Sursa: Dcnews

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