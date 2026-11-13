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Politică

Ucraina a lovit o navă militară rusă în Marea Baltică. Ce transporta vasul atacat de drone și ce temeri apar după acest atac

d Scris de daniel mihai dragomir
Ucraina a lovit o navă militară rusă în Marea Baltică. Ce transporta vasul atacat de drone și ce temeri apar după acest atac
Aosom
O dronă ucraineană a lovit o navă rusă în Golful Finlandei. Incidentul ridică întrebări despre securitatea traficului maritim în regiune.

Sursa: Stiri Pe Surse

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