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Politică

Ucraina are din nou probleme cu sateliții militari americani. Sistemul Starshield este „restricționat sistematic”, acuză Volodimir Zelenski

i Scris de ion gaidău
Ucraina are din nou probleme cu sateliții militari americani. Sistemul Starshield este „restricționat sistematic”, acuză Volodimir Zelenski
Aosom
Sistemul de satiliți militari Starshield al companiei americane SpaceX este limitat din nou, de mai multe zile, pentru armata ucraineană, a anunțat joi Volodimir Zelenski, potrivit AFP.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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