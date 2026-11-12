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Politică

Ucraina pregătește testarea sistemului antirachetă Freyja, alternativă la Patriot. Zelenski spune că noua armă ar putea lăsa Rusia „fără dinți”

v Scris de viorica marin
Ucraina pregătește testarea sistemului antirachetă Freyja, alternativă la Patriot. Zelenski spune că noua armă ar putea lăsa Rusia „fără dinți”
Aosom
Ucraina și partenerii săi europeni se pregătesc să testeze primele componente ale sistemului antirachetă Freyja, conceput ca o alternativă mai accesibilă la sistemele americane Patriot.

Sursa: Adevarul

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