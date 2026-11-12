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Politică

UE pregătește o revizuire amplă a legislației privind tutunul și produsele care conțin nicotină

f Scris de florin toader
UE pregătește o revizuire amplă a legislației privind tutunul și produsele care conțin nicotină
Aosom
Parlamentul European discută despre implementarea unor noi reguli pentru produsele din tutun sau cele care conțin nicotină nicotină, în contextul luptei împotriva cancerului în Uniunea Europeană. The post UE pregătește o revizuire amplă a legislației privind tutunul și produsele care conțin nicotină appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro

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