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Politică

UE urmează să includă pe lista neagră 145 de persoane și entități legate de Rusia, între care 50 de bănci, într-o nouă rundă de sancțiuni

v Scris de viorica marin
UE urmează să includă pe lista neagră 145 de persoane și entități legate de Rusia, între care 50 de bănci, într-o nouă rundă de sancțiuni
Aosom
Ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene au convenit preliminar, miercuri, 11 noiembrie, să adauge 145 de persoane și entități pe listele de sancțiuni împotriva Rusiei.

Sursa: Adevarul

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