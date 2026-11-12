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Politică

UE va analiza acordul de asociere cu Israelul, după o petiție semnată de 1,1 milioane de cetățeni

d Scris de diana nunuț
UE va analiza acordul de asociere cu Israelul, după o petiție semnată de 1,1 milioane de cetățeni
Aosom
Comisia Europeană va analiza acordul de asociere cu Israelul, după ce 1,1 milioane de cetățeni UE au semnat o petiție prin care solicită acest lucru. Semnat inițial în 1995 și intrat în vigoare în 2000, acordul de asociere dintre UE și Israel vizează dialogul politic și comerțul.

Sursa: Mediafax Ro

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