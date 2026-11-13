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Politică

UE va analiza acordul de asociere cu Israelul în urma unei petiții publice de amploare

g Scris de george traicu
UE va analiza acordul de asociere cu Israelul în urma unei petiții publice de amploare
Aosom
Comisia Europeană va analiza acordul de asociere cu Israelul, după ce peste 1,1 milioane de cetățeni ai UE au semnat o petiție prin care solicită acest lucru.

Sursa: Stiri Pe Surse

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