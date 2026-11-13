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Politică

UEFA înființează un consiliu pentru drepturile omului dedicat turneului final EURO 2028

a Scris de alexandra pricop
UEFA înființează un consiliu pentru drepturile omului dedicat turneului final EURO 2028
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UEFA a înfiinţat un consiliu consultativ pentru drepturile omului dedicat turneului final EURO 2028

Sursa: Stiri Pe Surse

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