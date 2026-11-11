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Politică

Ultimatumul lui Bolojan îi vizează pe „puciștii” care au dat PNL în judecată după votul pentru Guvernul Veștea, nu pentru Congres DOCUMENT

r Scris de rareș mereuță
Ultimatumul lui Bolojan îi vizează pe „puciștii” care au dat PNL în judecată după votul pentru Guvernul Veștea, nu pentru Congres DOCUMENT
Aosom
Decizia de duminică a PNL a fost adoptată cu 37 de voturi pentru și cinci abțineri. The post Ultimatumul lui Bolojan îi vizează pe „puciștii” care au dat PNL în judecată după votul pentru Guvernul Veștea, nu pentru Congres DOCUMENT appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro

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