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Politică

„Umbra lui încă planează aici”. Deși nu participă la summitul COP31, Trump se află pe buzele tuturor: „Îl arată cu degetul”

a Scris de ana-maria gherghiță
„Umbra lui încă planează aici”. Deși nu participă la summitul COP31, Trump se află pe buzele tuturor: „Îl arată cu degetul”
Aosom
Donald Trump nu participă la summitul climatic COP31, dar aproape toată lumea vorbește despre el — și nu în felul în care i-ar plăcea lui.

Sursa: Digi24

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