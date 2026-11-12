Umilitor. SUA ar putea pierde statutul internațional de țară fără rujeolă
Sursa: Mediafax RoCitește mai departe la sursa originală
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