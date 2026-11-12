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Politică

Umilitor. SUA ar putea pierde statutul internațional de țară fără rujeolă

p Scris de petru mazilu
Umilitor. SUA ar putea pierde statutul internațional de țară fără rujeolă
Aosom
SUA ar putea pierde statutul internațional de țară fără rujeolă. Decizia va fi luată de o comisie independentă formată din experți internaționali în domeniul sănătății.

Sursa: Mediafax Ro

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