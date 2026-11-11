Un analist numește elementul „pur și simplu ridicol” din discursul lui Nicușor Dan despre AUR/ Interzicerea unui jurnalist la Cotroceni, „un semnal de neputință gravă”
Sursa: Cotidianul RoCitește mai departe la sursa originală
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