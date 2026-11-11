„Să te iei de un jurnalist într-o conferință de presă și să anuni că nu mai are voie să vină la Cotroceni, mie asta mi se pare un semnal de neputință gravă a președintelui în celelalte activități pe care le desfășoară și iată că își varsă nervii pe un jurnalist”, crede analistul Vlad Adamescu. The post Un analist numește elementul „pur și simplu ridicol” din discursul lui Nicușor Dan despre AUR/ Interzicerea unui jurnalist la Cotroceni, „un semnal de neputință gravă” appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro Citește mai departe la sursa originală ↗