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Politică

Un bărbat și-a ținut mama moartă timp de trei ani într-un congelator din sufragerie. De ce a refuzat să o înmormânteze

s Scris de sabrina saghin
Un bărbat și-a ținut mama moartă timp de trei ani într-un congelator din sufragerie. De ce a refuzat să o înmormânteze
Aosom
Christopher Phillips, în vârstă de 60 de ani, a ascuns cadavrul mamei sale, Silvia Phillips, în vârstă de 89 de ani, într-un congelator orizontal din sufrageria locuinței lor din Porthcawl, în sudul Țării Galilor.

Sursa: Stirile Pro.tv

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