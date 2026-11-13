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Politică

Un deputat PSD își anunță demisia din partid, din cauza reorganizării administrativ-teritoriale a României/ Impune o condiție clară pentru a reveni asupra deciziei

l Scris de lucian negrea, reporter
Un deputat PSD își anunță demisia din partid, din cauza reorganizării administrativ-teritoriale a României/ Impune o condiție clară pentru a reveni asupra deciziei
Aosom
Deputatul PSD Lucian Morar anunță că va demisiona din PSD din cauza reorganizării administrativ-teritoriale pregătită în România

Sursa: Stiri Pe Surse

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