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Politică

Un fost șef al NATO cere trimiterea imediată de trupe britanice și franceze în Ucraina. „Nu putem aștepta un acord de pace”

a Scris de alexandru toader
Un fost șef al NATO cere trimiterea imediată de trupe britanice și franceze în Ucraina. „Nu putem aștepta un acord de pace”
Aosom
Anders Fogh Rasmussen, fost secretar general al NATO, e de părere că Marea Britanie și Franța ar trebui să trimită imediat trupe în Ucraina.

Sursa: Stirile Pro.tv

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