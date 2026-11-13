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Politică

Un italian vrea să se mute în România pentru iubita lui, dar a primit un avertisment neașteptat de la un conațional: „Blestemată fie ziua”

m Scris de maria anghel
Un italian vrea să se mute în România pentru iubita lui, dar a primit un avertisment neașteptat de la un conațional: „Blestemată fie ziua”
Aosom
Un italian în vârstă de 33 de ani este pregătit să-și schimbe viața și să se stabilească în România, alături de iubita sa. Tânărul și-ar dori să locuiască la Târgoviște, însă mutarea vine cu o provocare importantă: găsirea unui loc de muncă.

Sursa: Click

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