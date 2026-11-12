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Politică

Un judecător spaniol a ordonat suspendarea grupării de extremă dreapta Nucleo Nacional, după arestarea a 14 membri

a Scris de alexandra pricop
Un judecător spaniol a ordonat suspendarea grupării de extremă dreapta Nucleo Nacional, după arestarea a 14 membri
Aosom
Un judecător spaniol a ordonat suspendarea grupării de extremă dreapta Nucleo Nacional

Sursa: Stiri Pe Surse

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