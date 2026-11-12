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Politică

Un lider PSD din teritoriu respinge ideea comasării județelor: „Acum e dificil de făcut un astfel de demers”

m Scris de matthew garvey
Un lider PSD din teritoriu respinge ideea comasării județelor: „Acum e dificil de făcut un astfel de demers”
Aosom
PSD încă nu a discutat despre comasarea județelor, a subliniat un lider social-democrat important în teritoriu, Gabriel Zetea, într-o declarație pentru Digi24, la scurt timp după ce responsabilul cu reforma administrativ-teritorială din partid a lansat o discuție în acest sens.

Sursa: Digi24

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