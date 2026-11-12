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Politică

Un organism politic și religios important cere revizuirea doctrinei nucleare a Iranului. Retragerea din NPT, printre opțiuni

g Scris de gabriela bucătaru
Un organism politic și religios important cere revizuirea doctrinei nucleare a Iranului. Retragerea din NPT, printre opțiuni
Aosom
Adunarea Experților din Iran, organismul care îl alege pe liderul suprem, a transmis joi că Teheranul ar trebui să analizeze posibilitatea retragerii din Tratatul de Neproliferare Nucleară (NPT) și să își revizuiască doctrina de apărare, sugerând o posibilă orientare către dezvoltarea armelor nucleare, relatează agenția EFE.

Sursa: Realitatea

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