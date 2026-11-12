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Politică

Un plan bun pentru reforma administrativă. Va trece de pe hârtie în realitate?

c Scris de constantin rudniţchi
Un plan bun pentru reforma administrativă. Va trece de pe hârtie în realitate?
Aosom
Este surprinzător că un partid care nu a reușit niciodată să facă o reformă, în afară de o serie de privatizări, este dintr-odată decis să înceapă reforma administrativă.

Sursa: Rfi

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