Un plan bun pentru reforma administrativă. Va trece de pe hârtie în realitate?

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Ironii la adresa ministrului Transporturilor. Radu Miruță: „Pe domnul ministru l-a bătut iar logica” 12 Nov 2026

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