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Un preot chinez, proaspăt hirotonit, slujește la Cluj-Napoca. Dionisie Kenan Wang a cucerit simpatia enoriașilor

m Scris de mihai ruțaș
Un preot chinez, proaspăt hirotonit, slujește la Cluj-Napoca. Dionisie Kenan Wang a cucerit simpatia enoriașilor
Aosom
În Cluj-Napoca slujește un preot chinez, proaspăt hirotonit. În vârstă de 31 de ani, Kenan Wang a primit acum numele „Dionisie” și a cucerit rapid simpatia primilor enoriași.

Sursa: Stirile Pro.tv

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