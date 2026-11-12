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Politică

Un român și-a ucis foștii socri în locuința lor din SUA, apoi s-a sinucis. Toți trei aveau 71 de ani

m Scris de maria ţaga
Un român și-a ucis foștii socri în locuința lor din SUA, apoi s-a sinucis. Toți trei aveau 71 de ani
Aosom
O dublă crimă urmată de sinucidere a avut loc într-o familie de români stabilită de mai mulți ani în statul american Ohio.

Sursa: Adevarul

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