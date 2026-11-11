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Politică

Un soldat american suspectat de spionaj pentru Rusia a fost arestat în Marea Britanie. Cum comentează Kremlinul

i Scris de ion gaidău
Un soldat american suspectat de spionaj pentru Rusia a fost arestat în Marea Britanie. Cum comentează Kremlinul
Aosom
Poliția britanică a interogat miercuri un soldat american în vârstă de 41 de ani, repartizat la o bază NATO din Anglia și arestat cu o zi înainte sub suspiciunea de spionaj pentru Rusia, relatează AFP.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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