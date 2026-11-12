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Politică

Un susținător al lui Călin Georgescu a fost reținut de Poliție după ce a îndemnat la eliberarea acestuia, cu forța, din Arestul Central

m Scris de matthew garvey
Un susținător al lui Călin Georgescu a fost reținut de Poliție după ce a îndemnat la eliberarea acestuia, cu forța, din Arestul Central
Aosom
Un bărbat de 46 de ani, susținător al lui Călin Georgescu, a fost reținut de Poliția Capitalei după ce a postat mai multe clipuri pe TikTok prin care îndemna la intrarea cu forța în sediul Arestului Central pentru eliberarea fostului candidat la prezidențiale, dar și la violențe în contextul protestului organizat de AUR la finalul acestei săptămâni.

Sursa: Digi24

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