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Politică

Unde au dispărut miliardele pentru fermieri? Rareș Bogdan: Ursula și-a bătut joc din nou de fermierii români și toți est-europenii

l Scris de loredana iriciuc
Unde au dispărut miliardele pentru fermieri? Rareș Bogdan: Ursula și-a bătut joc din nou de fermierii români și toți est-europenii
Aosom
Rareș Bogdan: Ursula von der Leyen îngroapă egalizarea subvențiilor pentru fermierii români și taie banii de drumuri și spitale.

Sursa: Dcnews

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