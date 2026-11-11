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Politică

Ungaria caută în România o alternativă la gazele rusești. Discuții pentru importuri din Neptun Deep

m Scris de maria ţaga
Ungaria caută în România o alternativă la gazele rusești. Discuții pentru importuri din Neptun Deep
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Ungaria a început discuțiile cu România pentru achiziționarea de gaze naturale din Marea Neagră, în contextul planurilor de reducere a dependenței de resursele energetice rusești.

Sursa: Adevarul

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