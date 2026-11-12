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Politică

Unul dintre disidenții anti-Bolojan din PNL cere alegeri interne „de jos în sus”. Thuma s-a întâlnit cu primarii liberali din Ilfov

a Scris de adrian ilie
Unul dintre disidenții anti-Bolojan din PNL cere alegeri interne „de jos în sus”. Thuma s-a întâlnit cu primarii liberali din Ilfov
Aosom
Preşedintele CJ Ilfov, Hubert Thuma, unul dintre contestatarii actualei conduceri a PNL, transmite joi, după discuţii cu primarii liberali din Ilfov că PNL are nevoie de alegeri interne, de jos în sus iar când vor ajunge la congres, de data aceasta să fie un congres al partidului cu delegaţi aleşi în filiale, nu cu angajaţi …

Sursa: Hotnews

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