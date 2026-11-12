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Politică

Ușor cu inflația pe scări

d Scris de denisa grega
Ușor cu inflația pe scări
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Continuarea războiului din Golful Persic, cu efecte majore asupra prețului la energie, și a celui din Ucraina, deprecierea monedei naționale sau prelungirea crizei politice, care [...] Articolul Ușor cu inflația pe scări a apărut prima dată pe Știri Lugoj și Timiș | Ziarul Actualitatea.

Sursa: Actualitatea Online

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