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Politică

„Va fi o victorie totală, nu una de 93%” - Trump amenință Iranul cu o înfrângere zdrobitoare: "Le va lua 25 de ani să reconstruiască ceea ce am distrus"

a Scris de andreea năstase
„Va fi o victorie totală, nu una de 93%” - Trump amenință Iranul cu o înfrângere zdrobitoare: "Le va lua 25 de ani să reconstruiască ceea ce am distrus"
Aosom
Liderul de la Casa Albă susține că a venit momentul ca SUA să obțină o victorie totală în conflictul cu Iranul, "nu una de 93%"

Sursa: Stiri Pe Surse

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