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Politică

Val de condamnări în Rusia: O nouă sentință drastică dictată de un tribunal împotriva unei avocate

d Scris de daniel mihai dragomir
Val de condamnări în Rusia: O nouă sentință drastică dictată de un tribunal împotriva unei avocate
Aosom
O avocată pentru drepturile omului din Kaliningrad a fost condamnată la 12 ani de închisoare pentru trădare, fiind acuzată că a transmis informații Ucrainei.

Sursa: Stiri Pe Surse

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