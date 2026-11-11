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Politică

Val de proteste în Spania: Criza chiriilor și a locuințelor paralizează țara

a Scris de alexandra pricop
Val de proteste în Spania: Criza chiriilor și a locuințelor paralizează țara
Aosom
Muncitorii din Spania au intrat în grevă generală, începând de miercuri, și pregătesc proteste de amploare

Sursa: Stiri Pe Surse

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