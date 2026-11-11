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Politică

VALEA VIILOR: Festivalul „Marțian Negrea” a adunat comunitatea laolaltă

d Scris de dedu ioana
VALEA VIILOR: Festivalul „Marțian Negrea” a adunat comunitatea laolaltă
Aosom
📰 Cititorii ediției tipărite au fost primii care au văzut acest articol. Și multe altele! Caută TRIBUNA la chioșcuri sau abonează-te! 📰 Festivalul „Marțian Negrea”, ediția a XXI-a, emblema spirituală a comunei Valea Viilor, desfășurat în zilele de 7 și 8 noiembrie, a fost unul cu o puternică încărcătură simbolică, care a reunit trecutul glorios […] The post VALEA VIILOR: Festivalul „Marțian Negrea” a adunat comunitatea laolaltă appeared first on Tribuna – Știri din Sibiu și județ.

Sursa: Tribuna

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