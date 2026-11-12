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Politică

Vapatul ar putea fi interzis în toate spațiile închise. O deputată PSD propune restricții și pentru tinerii sub 21 de ani

v Scris de vlad dobrea
Vapatul ar putea fi interzis în toate spațiile închise. O deputată PSD propune restricții și pentru tinerii sub 21 de ani
Aosom
Deputatul PSD de Buzău, Oana Matache, a declarat că va propune o iniţiativă legislativă prin care să se interzică vapatul în spaţiile închise, pentru a reduce riscurile la care se expun în prezent copiii şi tinerii consumatori.

Sursa: Stirile Pro.tv

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