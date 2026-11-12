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Politică

Victorie majoră pentru agricultura românească în Parlamentul European. Micii producători au șanse mai mari la fonduri. Amendamentele Georgianei Teodorescu au fost adoptate

t Scris de tiberiu vasile
Victorie majoră pentru agricultura românească în Parlamentul European. Micii producători au șanse mai mari la fonduri. Amendamentele Georgianei Teodorescu au fost adoptate
Aosom
Parlamentul European a adoptat reforma politicii de promovare a produselor agroalimentare, deschizând calea unui acces mai ușor al micilor producători și cooperativelor la fondurile europene.

Sursa: Dcnews

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